Aşık Sümmani Kültür Merkezi Türk Halk Müziği topluluğunun yıl sonu etkinliği büyük beğeni topladı.2023-2004 Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Aşık Sümmani Kültür Merkezi ve Palandöken İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan müzik kursları Türk Halk Müziği topluluğu yıl sonu etkinlikleri büyük ilgi gördü.Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen yıl sonu etkinliğine Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Handan Güneş, Aşık Sümmani Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Has, Palandöken Halk Eğitim Müdür vekili Adem Kömürcü, Palandöken Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Program öncesi saygı duruşu yapılarak, İstiklal Marşının okundu. İl Kültür ve Turizm Müdür yardımcısı Handan Güneşi açılış konuşması yaptı.Vahdettin Süvari yönetiminde koro sanatçıları her yöreden birbirinden güzel türküleri seslendirdiler. Program sonrası Palandöken Halk Eğitim Müdür vekili Adem Kömürcü emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.