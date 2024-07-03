Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Üniversite Mahallesinde yıkımına başlanan 3 katlı bina, iş makinesinin vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.