Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Üniversite Mahallesinde yıkımına başlanan 3 katlı bina, iş makinesinin vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
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