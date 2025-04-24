Muş’ta bir araya gelen doğa tutkunları, "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri görebilmek için bin 800 rakımlı dağa tırmandılar.Muş’ta doğa tutkunları, ilkbaharın gelişiyle birlikte bin 800 rakımlı sarp dağlara tırmanarak halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri görüntüledi. Karların erimesi ve havaların ısınmasıyla birlikte gün yüzüne çıkan ters laleler, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Zengin florası ve endemik bitki türleriyle dikkat çeken bölgede, yaklaşık 20 gün ömrü bulunan ters laleler, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Gerok Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve doğaseverler, yaklaşık 3 saatlik tırmanışın ardından ulaştıkları bölgede eşsiz manzarayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.Endemik ve koruma altında bulunan ters laleleri yerinde inceleyerek doğal güzelliklerin korunması çağrısında bulunan Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, "Bugün yaklaşık 20 kişilik bir ekiple, endemik ve koruma altında olan ters laleleri yerinde ziyaret etmeye geldik. Doğanın bu eşsiz mirasını korumak biz gençlerin sorumluluğunda. Tüm bölge halkını bu konuda daha duyarlı ve hassas olmaya davet ediyoruz. Harika manzaralar eşliğinde bu anı ölümsüzleştirdik, çok güzel fotoğraflar çektik. Yaklaşık 3 saatlik bir doğa yürüyüşünün ardından bu benzersiz güzelliklerle buluştuk. Amacımız, bu güzellikleri daha çok insana duyurmak ve doğaya karşı daha bilinçli bir neslin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Katılımcılarımız arasında doğaseverler, öğretmenler, öğrenciler ve sanatçılar da yer aldı. Her biri bu deneyimi kendi alanına taşıyarak farkındalığın artmasına katkı sunacak. Ters laleler korunmalı çünkü onlar sadece birer bitki değil; aynı zamanda bu coğrafyanın sesi, suskun güzelliğinin bir parçasıdır. Genç Adımlar Derneği olarak bu sesi duyduk ve şimdi daha geniş kitlelere ulaştırmakta kararlıyız. Bu konuda bilinçlendirme ve koruma çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.Doğa gezisine katılan öğrencilerden Helin Narin Oğur, "Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisiyim. Bugün Genç Adımlar ekibiyle birlikte ters laleleri görmek için 3-4 saatlik bir yürüyüş yaptık. Gerçekten yorucuydu ama bir o kadar da güzel ve keyifliydi. Bölgeye ulaştığımızda ilk olarak sosyal medyada hikâyeler (story) paylaşmaya başladık, ardından çok güzel fotoğraflar çektik. Yürüyüş boyunca kısa molalar vererek ilerledik ve doğanın tadını çıkardık" şeklinde konuştu.