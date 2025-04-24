Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 18’inci araç filosunu törenle hizmete koydu.18’inci Araç Filosu tanıtım törenine Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve diğer davetliler katıldı."Daha güçlü hale geldik"Erzurum’un hizmet yolculuğunda önemli bir adımı daha hep birlikte atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Belediyemizin 18’inci araç filosunu şehrimizin emrine sunarak, hizmet kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Bu yeni filomuzda toplam 79 araç yer alıyor. 27 binek aracımız, sahada görevli personelimizin ulaşımını kolaylaştıracak; 24 iş makinemiz, altyapıdan üstyapıya, karla mücadeleden yol bakımına kadar birçok alanda etkinliği artıracak; 12 ticari aracımız, belediyemizin günlük lojistik ve destek operasyonlarını daha hızlı yürütmesini sağlayacak; 16 kamyonetimiz ise özellikle kırsal mahallelerdeki hizmet ulaştırma kabiliyetimizi büyük ölçüde artıracak. Bu yatırım sadece bir araç teslimi değildir; bu yatırım, Erzurum’un geleceğine olan inancımızın, hizmete olan bağlılığımızın ve vatandaşımıza duyduğumuz sevdanın en somut göstergelerindendir. Erzurum’umuzu daha yaşanabilir, daha konforlu ve daha güçlü bir şehir haline getirme hedefimiz doğrultusunda her geçen gün araç filomuzu büyütüyor, ekipmanlarımızı yeniliyor ve hizmet standardımızı yukarılara taşıyoruz. Yeni araçlarımızın şehrimize, hemşehrilerimize ve kıymetli çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Rabbimden kazasız, belasız nice hizmetler yapmayı nasip etmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.