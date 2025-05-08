Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince "3-9 Mayıs Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında Tercan Anaokulu öğrencilerine etkinlik düzenlendi.Miniklerin hem eğlendiği hem de öğrendiği etkinlikte trafik güvenliği, yayalar için güvenli geçiş yerleri, yaya yolunda (kaldırımda) yürüme kuralları, araç ve okul servisi içerisinde uyulması gereken kurallar, güvenli oyun alanları konularında bilgilendirme yapıldı.Öte yandan "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında öğrencilere düdük hediye edildi.