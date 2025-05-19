Gücünü Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerinden alan TEMA Vakfı, Erzurum ilinde çalışmalarına devam ediyor.Erzurum İl Temsilcisi olarak göreve başlayan Memet Solak TEMA Vakfı’nı temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirterek; "Bugün ülke genelinde bir milyon 200 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı’nı ilimizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumluluk ile ilimizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. İl Temsilciliği ekibimizi destekleyerek, onlarla birlikte çalışmalarımızı daha güçlü sürdüreceğiz. Bu kapsamda öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilimize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz" dedi.TEMA Vakfı Erzurum İl Temsilciliği ekibi, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalışacak. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracak