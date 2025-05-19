Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu etkinliklerle kutlandıKutlamalar, Diyadin Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından, ilçede gençlerin katılımıyla koşu yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları, Kaymakam Karalı tarafından takdim edildi. Sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkısının vurgulandığı bu etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.Kutlamalar, daha sonra Diyadin Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri, jimnastik gösterileri ve modern danslar, salonda coşkulu anlar yaşattı. Ayrıca gençlerin hazırladığı kısa tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri de büyük beğeni topladı.Programa, Diyadin Kaymakamı Mustafa karali,Diyadin Belediye Başkanı Adnan Doğan Diyadin Gençlik Merkezi Müdürü Kemalettin Koran, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar, gençlerin enerjisi ve bayrama olan bağlılıklarıyla unutulmaz anlara sahne oldu.