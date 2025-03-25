Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Tasarım Planlama ve Akreditasyon Derneği (TAPLAK) tarafından 2 yıl süreyle akredite edildi. Türkiye’de akreditasyon alan ilk Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü olarak önemli bir başarıya imza atan bölüm, eğitim kalitesini uluslararası standartlara taşıdığını bir kez daha kanıtladı.Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen bu başarının üniversitenin kalite odaklı eğitim anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu, "Üniversitemiz, eğitim ve araştırma alanındaki başarılarını her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümümüzün bu akreditasyonu, uluslararası standartlara uygun bir eğitim verdiğinin de tescili niteliğindedir. Bu süreçte emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve TAPLAK’a teşekkür ediyorum" dedi.Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir ise TAPLAK - Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı Akreditasyon Kurulu (MOTETAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 07 Mart 2025 - 07 Mart 2027 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2 yıllık akreditasyon sürecine hak kazanıldığını belirtti. Dekan Aydemir, başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu olmak üzere, TAPLAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alper Çabuk’a ve TAPLAK heyetine katkılarından dolayı teşekkür etti.Bu önemli akreditasyon, Atatürk Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün ulusal ve uluslararası düzeyde daha da güçlenmesine katkı sunarken, öğrencilerine dünya standartlarında bir eğitim ortamı sunmayı sürdüreceğini gösteriyor.