Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş ile Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, şehit piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın ailesiyle iftarda bir araya geldi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında verdiği talimatlarla Bakanlık merkez teşkilatında görevli yöneticileri, Bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan vatandaşlar ile şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmek üzere 81 şehirde görevlendirdi. Elazığ’a görevlendirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş 2023 yılında Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Kemal Aslan’ın ailesini ziyaret ederek birlikte iftar yaptı. Ziyarette Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş’a Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve personel eşlik etti.