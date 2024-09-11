Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2024’ün Akdeniz etabında büyük bir başarıya imza attı.Yarışmalarda ETÜ’yü temsil eden 5 takım, Tarım Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Kablosuz Haberleşme ve Biyoteknoloji kategorilerinde zorlu süreçlerden geçerek adlarını finale yazdırmayı başardı.Tarım Teknolojileri kategorisinde yarışan ekip geleceğin tarım çözümlerine yönelik inovatif projeleriyle dikkat çekti. Akıllı Ulaşım kategorisinde şehir içi ulaşımda yaşanan sorunlara çözüm getiren projeleriyle ön plana çıkan ETÜ takımı, otonom araç teknolojileri ve akıllı şehir uygulamalarına dair yenilikçi fikirleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Diğer taraftan Kablosuz Haberleşme kategorisinde hünerlerini sergileyen ETÜ’lüler kablosuz ağlarda hız ve güvenliği artırmaya yönelik çalışmalarıyla geleceğin iletişim sistemlerini şekillendirecek yenilikçi fikirler sundu. Biyoteknoloji alanında ise sağlık ve çevreye yönelik projeleriyle jüri üyelerini etkilemeyi başaran ekip finale yükselmeye hak kazandı.Akdeniz’den gelen başarılı sonuçların ardından öğrencileri tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TEKNOFEST 2024 kapsamında üniversite olarak toplam 27 başvuru ve 18 finalist takımımız var. Takımlarımızın finale kalması, öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarını ve ülkemizin gelişimine katkı sağlama azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu başarı, aynı zamanda üniversitemizin bilimsel altyapısının ve öğrenci projelerine verdiği desteğin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir. Bu vesileyle TEKNOFEST 2024’te finale kalan tüm takımlarımızı bir kez daha tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.