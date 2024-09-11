Erzincan İl Müftülüğü “Mevlid Kandili Özel Programı” ile vatandaşları bir araya getirmeye hazırlanıyor.Mevlid Kandili dolayısıyla Erzincan İl Müftülüğü tarafından 14 Eylül 2024 Cumartesi günü 18:40’da Terzibaba Camii’nde Mevlid KandiliProgramı düzenleniyor.Mevlid Kandili’nin maneviyatını derinden yaşamak ve İslam’ın kutsal değerlerini anmak isteyen tüm vatandaşların “Mevlid Kandili Özel Programı”na katılımı bekleniyor.Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi, kaside, sohbet, hatim ve Mevlid duasının yer alacağı özel program TGRT HABER, TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM kanallarında canlı olarak yayınlanacak.