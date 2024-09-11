Erzincan’da Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü’nün denetimleri hız kesmeden devam ediyor.Erzincan’da 4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamında; Mimar Sinan Mahallesine bulunan binada yapı ve malzeme denetimi gerçekleştirildi.Yapılan denetimlerin ardından Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan paylaşımda “Eflatun Yapı Denetim Ltd. Şti. denetimindeki binada, Müdürlüğümüz, Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü’nce ilgili kanun ve mevzuatı gereği denetim yapılmış olup, rutin denetimlerimiz devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.