Elazığ’da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Tarhana Regülatörü ve İletim Tüneli yapımına ilk kazma vuruldu.Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Tarhana Regülatörü ve İletim Tüneli yapımına ilk kazma vuruldu. Proje kapsamında Tarhana Çayı kaynağından Hamzabey Barajı’na yıllık 6.38 milyon metreküp içmesuyu takviye edilmesini planlanıyor.Elazığ Tarhana Regülatörü ve İletim Tüneli yapımına ilk kazma vurularak işe başlanıldığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “ Tarhana Çayı kaynağından Hamzabey Barajı’na yıllık 6.38 milyon metreküp içme suyu takviye edilmesini sağlamak amacıyla yapılacak. İş kapsamında 1 adet regülatör, 12 metre uzunluğunda iletim kanalı ve 3,5 metre çapında 955 metre uzunluğunda iletim tüneli imalatı yapılacak. Tarhana Regülatörü ve İletim Tüneli’nin tamamlanması ile Hamzabey Barajı’nın kapasitesi yıllık 34,53 milyon metreküp seviyesine çıkartılarak Elazığlı vatandaşlarımızın 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır” dedi.