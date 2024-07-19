Erzurum’un Tekman ilçesinde yüzlerce ot balyası sel sularına gömüldü.İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gökoğlan Mahallesi’nde çiftçilerin biçtiği ve balya yaptığı otlar sele teslim oldu. Son iki haftadır devam eden yağmur nedeniyle bazı çiftçiler arazilerini biçmeye cesaret edemiyor. Çiftçiler, "Bizler ot biçmeye cesaret edemiyoruz, zaman zaman yağan yağmur, biçeceğimiz otları alıp götürüyor, hem emeğimiz boşa gider hem de iş makinalarında kullanacağımız mazot heba olur. Otları biçmek için yağmurların dinmesini bekliyoruz” diye konuştu.