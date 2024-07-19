Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği tarafından hazırlanan 2024 yılı ’100 Jeolojik Miras’ listesine Türkiye’den Nemrut Kalderası ve Salda Gölü aday gösterildi.Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği tarafından hazırlanan 2024 yılı ’100 Jeolojik Miras’ listesine aday gösterilen iki yerden biri olan Nemrut Kalderası, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunuyor. Zirvesinde dünyanın en büyük ikinci krater göllerinden biri olan Nemrut Krater Gölü’nü barındıran kaldera doğal güzelliği ile uzaydaki astronotların bile birçok kez dikkatini çekmişti. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri ve jeolojik yapısıyla büyüleyici bir bölge olarak ön plana çıkıyor. İlçede büyük bir sevinçle karşılanan bu adaylık, hem bölge turizmi hem de Türkiye’nin doğal mirasının uluslararası alanda tanınması açısından büyük önem taşıyor.Nemrut Kalderasının 2024 yılı ’100 Jeolojik Miras’ listesine aday gösterilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Nemrut Kalderası’nın bu önemli listeye aday gösterilmesinin bölge için gurur verici bir gelişme olduğunu belirtti. Nemrut Kalderasının önemine dikkat çeken Kaymakam Demir, "Nemrut Kalderası, sadece Tatvan’ın değil, Türkiye’nin de en değerli doğal miraslarından biridir. Bu eşsiz kaldera, jeolojik yapısı ve doğal güzellikleri ile dünyada benzeri az bulunur bir yerdir. Kaldera zirvesinde yer alan Nemrut Krater Gölü ise, ziyaretçilerine sunduğu eşsiz manzaralarla ve biyolojik çeşitliliği ile dikkat çekmektedir. Bu adaylık, Nemrut Kalderası’nın ve gölümüzün uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu durum, bölge turizmini de olumlu yönde etkileyecek ve daha fazla turistin ilgisini çekecektir. Doğal mirasımıza sahip çıkarak, gelecek nesillere bu güzellikleri aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.Nemrut Kalderası’nın jeolojik ve doğal özelliklerinin korunması için çalışmaların devam ettiğini ve bu adaylığın bölgeye yapılacak yatırımlar ve projeler için bir fırsat olduğunu vurgulayan Kaymakam Demir, Nemrut Kalderası’nın ’100 Jeolojik Miras’ listesine girmesi halinde, bölgenin uluslararası tanınırlığının artacağını ve dünya genelinde jeoturizm açısından önemli bir destinasyon haline geleceğini ifade etti.Öte yandan Salda Gölü ve Nemrut Kalderası’nın ’100 Jeolojik Miras’ listesine aday gösterilmesi, Türkiye’nin doğal güzelliklerinin dünya çapında tanınması ve korunması için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu adaylık, hem yerel halk hem de tüm doğaseverler için gurur verici bir gelişme olarak kaydedildi.