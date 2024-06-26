Erzurum’da polis, vatandaşlara uyuşturucu kullanan ve satan kişileri ihbar edebilecekleri UYUMA programını tanıttı.26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü çerçevesinde, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çifte Minareli Medrese önünde stant açılarak vatandaşlara bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı."Geleceğine Sahip Çık UYUMA" sloganıyla vatandaşlara ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanmanın zararları ve bağımlı bireylerin tedavileri konularında vatandaşları bilgilendirdi.Tek tuşla uyuşturucu kullanan ve satan kişileri ihbar edebilecekleri UYUMA programını vatandaşlara tanıttı.