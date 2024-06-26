Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, kaçak sigara ve malzemeler ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 865 adet gümrük kaçağı sigara, 217 puro, 7 kilogram tütün, 34 kilogram nargile tütünü, 8 paket 350 gram pipo tütünü, 10 bin 340 adet doldurulmuş makaron, 10 bin 400 boş makaron, 39 adet elektronik sigara likiti, 75 adet sigarillo ve 50 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Şüpheli iki şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında gerekli adli işlemler yapılmıştır” denildi.