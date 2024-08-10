Erzincan’da tayini çıkan ve emekli olan komutanlar için veda programı düzenlendi.Programa, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve il protokolü katıldı.İl dışına tayini çıkan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan ve 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Tahir Kılıç’a yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Vali Hamza Aydoğdu, emekliye ayrılan 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi’ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, sağlıklı huzurlu bir emeklilik hayatı diledi.