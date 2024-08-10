Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı. Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül’de Eskişehir İl Müftülüğüne atandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında 22.02.2024 tarihli ve 2024/41 sayılı kararın Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nun Tunceli İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü ile Tunceli İl Müftüsü Şevket Dilmaç’ın Hakkari İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü iptal edildi. Eskişehir İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Erzincan İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu atandı.İsmail Fakirullahoğlu kimdir?1980 yılında Siirt Tillo’lu bir ailenin çocuğu olarak Erzurum’da doğdu. Hınıs İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra, 1996 yılında başlamış olduğu Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezini, 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Tillo’daki medreselerde arapça eğitim aldı. Sırasıyla Erzurum Hınıs’ta imam hatiplik, Trabzon Sürmene, Erzurum Hınıs ve Erzurum Palandöken ilçelerinde vaizlik, Erzurum Tekman İlçesinde Müftü vekilliği yaptı. 2010-2017 yılları arasında Van Gürpınar İlçe Müftülüğü, Van İl Müftü Yardımcılığı ve Van Gevaş İlçe Müftü Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra 2017 yılında Diyarbakır Sur ilçe Müftülüğüne tayin edildi. 19.11.2021 tarih ve 2021/547 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hakkari İl Müftülüğüne atandı ve 29.11.2021 tarihinde göreve başladı. Halen Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Anabilim dalında doktora eğitimine devam etmekte olan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Arapça bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babası.