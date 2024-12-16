BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde kış şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte yaban hayvanlarının doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için yemleme çalışmaları başlatıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, Dalda ve Örenlik köyleri arasındaki ormanlık alanda yaban hayvanları için yem bıraktı. Ekipler, doğal yaşamın korunması ve hayvanların açlık nedeniyle yaşam alanlarını terk etmemesi için düzenli aralıklarla bu tür faaliyetler gerçekleştireceklerini belirtti. Yemleme sırasında çevre şartları da göz önünde bulundurularak hayvanların kolay ulaşabileceği alanlar seçildi.Doğanın dengesini koruma amacı taşıyan bu çalışmalar, bölgedeki ekosistemin sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyor.