Asrın felaketi sonrasında başlatılan rezerv alan çalışmaları devam ederken Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçedeki rezerv alan çalışmalarını inceledi. Başkan Taşkın tüm rezerv alanlardaki çalışmaların 2025 yılının Aralık ayında bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçede devam eden rezerv alan çalışmalarını incelemeye devam ediyor. Projeleri inceleyip müteahhit firma yetkilileri ile görüşen Başkan Taşkın, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için istişarelerde bulunduklarını ifade etti.“Müteahhit firmalarımızla iş birliği içerisindeyiz”Yıldıztepe Mahallesi’ndeki 27 Nolu 30 bloktan oluşan 822 daire ile 23 iş yerinin bulunduğu alanı ve Selçuklu Mahallesi 44 Nolu 204 daire ile 34 iş yerinden oluşan alanlarda inceleme yapan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, inşaatların hızla ilerlediğini ifade ederek, “Rezerv alanlarımızı gezmeye devam ediyoruz. Selçuklu Mahallesi’nde 27 nolu REZ alanda incelememizi yaptık. 202 daire yapılıyor bu bölgede. Eski hal pazarının karşısı diye tabir edilen bölgede temel kazılar bitti ve fore kazık çalışmaları da bitme aşamasına geldi. Diğer taraftan inşaat yükseliyor. İnşallah burası eylül ayı içerisinde bitmiş olacak. Aynı zamanda Yıldıztepe Mahallesi’ndeki rezerv alan bölgesinde inceledik orada da inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Kışın erken gelmesi biraz işleri zorlaştırsa da tüm zorluklara rağmen çalışmalar hızla devam edecek. Teknolojinin son imkânları kullanılıyor ve tünel kalıp sistemi ile güvenli ve sağlam binalar inşa ediliyor. Günlük neredeyse bir kat bitiyor ve diğer üst kata geçiliyor. İnşallah biz 2025 yılı Aralık ayı itibari ile rezerv alanlarda tamamen inşaatın biteceğini umuyoruz. Biz de belediyeler olarak rezerv alındı müteahhit firmalara ziyaretler yapıyoruz. Belediyeden kaynaklı bir sorun olmaması için diyalog ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. İşlerin hızlı ilerlemesini istiyoruz. Bir an önce inşaatların tamamlanarak konteynır kentlerde bulunan vatandaşlarımızın evlerine geçmişini umut ediyoruz. Seçimden önce söz vermiştik tüm hemşerilerimiz evlerine geçmeden biz rahat etmeyeceğiz. Rezerv alanlarındaki inşaatları hızlandırırken diğer taraftan da TOKİ tarafından yapılan deprem konutları çok hızlı bir şekilde devam ediyor Orduzu Pınarbaşı‘nın olduğu bölgede yapılan konutların teslimlerinin de kısa süre içerisinde yapılması planlanıyor. 5 bin dairemizin İnşaatı çok hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.“Belediye olarak gerekli tüm desteği vereceğiz”Konut teslimlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için tüm vatandaşların destek olması gerektiğini ifade eden Başkan Taşkın, “Hemşerilerimizden ricamız rezerv alan içerisinde olan konutların yükselmesi için müteahhit firmaların ellerini kolaylaştıralım. Birkaç yerde ufak tefek pürüzler kaldı. Mahkemeye gidip yürütmeyi durduran, binasının korunmasını isteyen hemşerilerimize de tavsiyem yapılacak binalar inşaat teknolojisinin son ürünü olacak. Sağlam depreme dayanıklı güvenli evler inşa ediliyor. Bir sene dişimizi sıkıp sabredersek bir sene sonra 20 yıllık apartman yerine daha modern evlerimize kavuşmuş olacağız. Devletimizin bu büyük imkanı büyük fırsatını kaçırmayalım. Benim evim korunsun diyen kardeşimiz bir sene sonra pişman olacak. İnşallah rezervlerin önünü açarsak şehrimizin önüne hızlı bir şekilde dönüştürmüş olacağız. Bizler de belediye olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Tüm arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah daha güzel bir Malatya’yla buluşacağız” diye konuştu.