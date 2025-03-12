Bitlis’in Tatvan ilçesinde, İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 104. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserlerini anlatan bir video gösterimi yapıldı. Öğrenciler tarafından şiir ve oratoryo sunulurken, koro ekibi de günün anlam ve önemine uygun eserler seslendirdi. Program, etkinliklerin tamamlanmasının ardından sona ererken, katılımcılar bu anlamlı günün ruhunu yaşatan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.