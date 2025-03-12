İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Arpaçay program düzenlendi.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçe protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Harika Avcı yaptı. Programda, Güvercin Şehit Yusuf Özkaya İlkokulu’ndan İlkokullar Arası İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması birincisi Mehmet Akif Yıldırım, İstiklal Marşı’nı seslendirdi. Ayrıca, İstiklal Marşı’nın kabulünü konu alan bir oratoryo gösterisi sunuldu ve Mehmet Akif Ersoy’u anma sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.Etkinlik, Arpaçay Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi müzik öğretmeninin yönetiminde hazırlanan koronun türküleri seslendirmesi ve İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.