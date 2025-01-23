Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Mahallesi’nde bulunan 29. bölgedeki 2. ve 4. etap rezerv alan çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Taşkın, bu projeyle bölgeyi cazibe merkezi haline getirme hedeflerini vurguladı.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Mahallesi’ni kapsayan ve bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan rezerv alan projelerinin devam ettiğini duyurdu. Taştepe’nin yıllarca “çevre yolu altı” tabiriyle anıldığını hatırlatan Başkan Taşkın, bu algıyı değiştirmek ve bölgeyi modern bir yaşam alanına dönüştürmek için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Taştepe Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında modern, depreme dayanıklı ve çevre düzenlemesi tamamlanmış mahalleler inşa ettiklerini belirtti. Başkan Taşkın, hemşerilerinden bu süreçte sabırlı olmalarını rica ederek, “Amacımız, Battalgazi’de güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmak” dedi.2. etap çalışmaları kapsamında 651 konut, 33 ticari dükkân ve 1 fırının inşasına başlandığını ifade eden Taşkın, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının da eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü vurguladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Taştepe’nin önemli bir dönüşüm yaşayacağını dile getiren Taşkın, “Burası, Battalgazi’nin en güzel mahallelerinden biri olacak" dedi.Taştepe Mahallesi’nde yürütülen 4. etap çalışmalarında ise bin 15 konut, 40 ticari dükkân ve 1 fırının inşası devam ediyor. Bu alanda inşaatların hem eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu hem de zemin yapısının inşaata elverişli olduğunu belirten Başkan Taşkın, projelerin tamamlanmasıyla bölgenin modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti. Başkan Taşkın, Battalgazi’nin değişim ve dönüşüm sürecinde Taştepe’nin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, projelerin hızla devam ettiğini söyledi."Hedefimiz 2025 Sonuna Kadar Tamamlamak"Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, projelerin toplam 400 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirterek, “Hedefimiz, 2025 yılının sonuna kadar Taştepe’de modern bir mahalle inşa etmek. Ayrıca buradan çevre yoluna kadar uzanan kesintisiz yenilenmiş mahalleler oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.