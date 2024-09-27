Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Karahan Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. Taşkın, "Depremden az etkilenen mahallelerimizi de ihmal etmeyeceğimizin sözünü vermiştik" dedi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Karahan Mahallesi’nde sürdürülen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen Taşkın, bölgedeki altyapı sorunlarının çözümüne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle depremden az etkilenen mahallelere yönelik hizmetleri aksatmayacaklarını vurgulayan Başkan Taşkın, “Zor zamanlardan geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Yıkılmış mahallelerimiz var ama depremden daha az etkilenen mahallelerimizi de ihmal etmeyeceğiz. Planlamalarımızı acil ihtiyaçlara göre sıralıyoruz, bu yüzden Karahan Mahallemizde asfalt ve kaldırım çalışmalarına başladık” ifadelerini kullandı.Ayrıca, kış aylarına yaklaşırken vatandaşların toz ve çamurdan olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara hız verdiklerini belirten Taşkın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün park alanındaki çalışmalarını yılbaşından önce büyük ölçüde tamamlayacaklarını açıkladı. Karahan Mahallesi’ne bir semt konağı kazandıracaklarını da duyuran Başkan Taşkın, "Eski Malatya Battalgazi’mizin kalbidir. Buradaki eksikleri bir bir tamamlayacağız" dedi.Karahan Mahallesi Muhtarı Remzi Ongen ise yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bayram Başkanımıza mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Tüm isteklerimize ellerinden geldiğince cevap veriyorlar” diye konuştu.