Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Battalgazi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan ‘Resim Kursu’nda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.Fakültelerin resim bölümü hayali kuran gençlere destek olmak, ilçe halkının mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak ve miniklerden yaşlılara yeteneğini geliştirmek isteyenlere destek sağlamak amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından açılan ‘Resim Kursu’ yoğun ilgi görüyor. Uzman öğreticiler tarafından Battalgazi Belediyesi yan kısmında bulunan atölyede verilen kurs yıl boyu devam ediyor. Ücretsiz olan ve yaş kriteri olmayan kurslarda desen, imgesel, perspektif karakalem eğitimleri veriliyor.“İlçemiz için bir çok projemiz var”Kursiyerleri ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın özellikle sınavlara giren öğrencilerde yüz yüz başarı sağlandığının altını çizerek, “Kursumuza her yaştan vatandaşımız katılım sağlayabiliyor. Özellikle üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimiz kursumuzda faydalandıklarında başarı elde ediyorlar. Geçtiğimiz sınav döneminde 17 kursiyerimiz burada eğitim görüyordu ve tamamı da üniversiteye girme hakkı kazandı. Yani kursumuzda 100’de yüz başarı sağlandı. Resim kursunda yeteneklerini geliştiren kursiyerlerimiz aynı zamanda boş vakitlerini de değerlendirmiş oluyorlar. Sanat atölyeleriyle insanımıza dokunarak boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlıyoruz. İlçemiz için birçok projemiz var. Bu projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. İlçe halkımız hayatın her alanında Battalgazi Belediyesi’ni görecektir" ifadelerini kullandı.“Hem eğleniyoruz hem de kendimizi geliştiriyoruz”Verilen kursların oldukça güzel olduğunu ve faydalı olduğunu dile getiren kursiyerler kursun başarı getirdiğini dile getirdi. Kursiyerlerden Esra Dilek Sarıkaya, “Bu yıl başladım kursa. Battalgazi Belediyesinin çok faydalı bir kursu. Öğreniyoruz hem de çok eğlenceli zamanlar geçiriyoruz. Hocalarımız çok iyi, o yüzden çok mutluyuz. Hocalarımızın desteğiyle daha da gelişmeye devam edeceğiz.” dedi. Bir diğer kursiyer Uğur Zengin de ” Deprem sonrasında kursun açılmasıyla bende faydalanmak istedim. Hocalarım ve diğer arkadaşlarımın hepsi bana faydalı oldular. Güzel, eğlenceli, verimli günler geçirdik. Yeri geldi gece gündüz çizim yaptık. Kurs sayesinde bende hayalini kurduğum bölümü kazandım. Şimdi de kendimi geliştirmek için kursa devam ediyorum. Hocalarımız işlerini çok seviyorlar ve çok yardımcı oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.