Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Nasuhi Caddesi esnafıyla bir araya gelerek sıkıntıları yerinde dinledi ve rezerv alan ile ilgili istişarelerde bulundu.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçedeki esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Nasuhi Caddesi’ni ziyaret eden Başkan Taşkın, esnafı tek tek dinleyerek beklentilerini not aldı. Çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Taşkın, taleplerin ilgili kurumlara iletileceğini ve gerekli adımların atılması için çalışacaklarını ifade etti."Esnafımızın Taleplerine Hassasiyetle Yaklaşıyoruz"Dönüşüm ve değişimin hızlandığı Battalgazi’de esnaf ziyaretlerini sıklaştıran Taşkın, Nasuhi Caddesi’ni ziyaret ederek esnafın yaşadığı sıkıntıları dinledi ve çözüm yollarını değerlendirdi. Esnafların beklentilerini öncelikli gördüklerini belirten Başkan Taşkın, “İlçemizdeki esnafımızla sürekli bir araya gelerek taleplerini yerinde dinliyoruz. Bugün Nasuhi Caddesi’nde, esnafımızın gündemindeki en önemli konunun rezerv alanları olduğunu gördük. Esnaflarımız, bu alanların hızlı bir şekilde kullanıma açılmasını ve inşaat süreçlerinin başlamasını bekliyor. Biz de talepleri toparlayıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaşacağız. İnşallah, süreç hızla ilerleyecek ve esnafımız rahat bir nefes alacak. Nasuhi Caddesi’ndeki esnaflar, bölgenin rezerv alana alınmasını istiyor. İnşaat projelerinin başlaması, esnafın işlerini sürdürebilmesi ve gelecek planlarını yapabilmesi açısından kritik bir rol oynuyor. Bu sürecin hızlanması için Battalgazi Belediyesi olarak gerekli girişimlerde bulunacağız. Ayrıca, taleplerin yalnızca belediye düzeyinde kalmayacağını, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili bakanlıklarla paylaşılacağız’’ dedi"Devletimizin Desteğiyle Çözüm Üreteceğiz"Başkan Taşkın, esnaf ziyaretlerinin amacının sıkıntılarını yerinde görmek ve hızlı çözümler geliştirmek olduğunu vurguladı. Sürecin devletin farklı birimlerinin desteğiyle hızlanacağını belirten Taşkın, “Esnafımızın karşılaştığı sıkıntıları aşmak için hep birlikte çalışacağız. İnşallah, caddenin rezerv alana alınması ve inşaatların başlamasıyla ilgili gelişmeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz” diye konuştu.