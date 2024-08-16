Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eski Malatya esnafıyla bir araya gelerek bölgenin gelişimine yönelik projeleri değerlendirdi. Yapımı geçen yıl Battalgazi Belediyesi tarafından tamamlanan meydan çarşısı esnafını ziyaret eden Başkan Taşkın, Eski Malatya’nın Battalgazi’nin cazibe merkezi olacağını vurguladı.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eski Malatya’da muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkaracak projeleri hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Başkan Taşkın, Eski Malatya’nın yeniden canlandırılması amacıyla, bölgedeki ihtiyaçları ve halkın taleplerini yerinde inceleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Mahallede yapılması planlanan çalışmaları titizlikle değerlendiren Başkan Taşkın, ekibine bu projelerin hızlı bir şekilde uygulanması için gerekli talimatları verdi. Bu kapsamda, Eski Malatya’nın hem yerel halk hem de ziyaretçiler için cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Taşkın, "Bugün Eski Malatya, nam-ı diğer Aşağı Şehir’deyiz. Battalgazi’mizin kalbi olan Eski Malatya’da esnaflarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Eski Malatya’mıza bir taziye evi kazandıracağız. Alacakapı Merkez caminin altında yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına, caminin bodrum katı bu amaç için ideal bir mekân olacak. Ayrıca, Kernek Külliyesi’nin bir benzerini Eski Malatya Meydanı’nda hayata geçireceğiz. Esnafımızın taleplerini dinledik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik; park ihtiyaçları var ve kısa sürede bu talepleri karşılamak için çalışmalara başlayacağız. Ayrıca, yöresel yemeklerin ikram edileceği bir sosyal tesisi de burada açmayı planlıyoruz, böylece Eski Malatya’yı ziyaret eden turistler yöresel lezzetleri tadabilecek. Eski Malatya’mız, geçmişten daha güzel olacak ve Battalgazi’nin cazibe merkezi hâline gelecek. Depremin izlerini silerek, esnafımız, gençlerimiz ve muhtarlarımızla birlikte Eski Malatya’yı daha da güzelleştireceğiz" dedi.Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın ise, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın mahallelerini ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, ‘’Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın bey mahallemizi ziyaret etti. Kendilerine daha önceden taleplerimizi iletmiştik. Sağ olsun, bugün geldi ve yerinde inceledi. Alacakapı merkez camimizin altına bir taziye evi kazandıracağız. Çocukların oyun alanı sorunu vardı, 2025 yazına kadar bir oyun parkının yapılacağını söyledi. Esnaflarımızın sorunlarını da dile getirdik. Bu sorunların not alındığını ve en kısa sürede çözüleceğini belirtti. Bayram Başkanımızın duyarlılığından dolayı kendisine ve ekibine çok teşekkür ederim. İnşallah Eski Malatya’yı hep birlikte güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.