Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli tarihi projelerinden biri olan Taş Ambarlar Kapalı Çarşı ve Tarih Dioramaları Müze Projesi’ne start verildi.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in seçim vaatleri arasında yer alan projeyle ilgili kentteki sivil inisiyatif kuruluşları, bilim insanları ve tarihçilerin görüşlerine de başvuruldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mehmet Sekmen, “Bilindiği gibi Fosfor Mustafa Paşa tarafından 1860-1870 yılları arasında askeri ambar olarak yaptırılan Taş Ambarlar, Milli Savunma Bakanlığı’mız tarafından Erzurum Erzak Deposu olarak kullanılmaktaydı. Bakanlığımız ile yapılan protokol gereği söz konusu tarihi mekân Büyükşehir Belediyemize devredildi” dedi.Projenin amacı nedir?Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, projeyle ilgili şu görüşlere yer verdi: “Taş Ambarlar’ın ihyası ve turizme kazandırılmasını amaçlayan projemiz yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alana sahip Şehrimizin geleneksel ürün zenginliği, el sanatlarının çeşitliliği, turizm potansiyeli ve geçmişten günümüze şehrimizde yaşanan etkileyici tarihi olayların anlatılacağı Taş Ambarlar Kapalı Çarşı ve Tarih Dioramaları Müzemiz faaliyete başladığında söz konusu yer kent tarihinin buluştuğu en önemli kavşak noktası olacak.” Sekmen, proje kapsamında sivil inisiyatif kuruluşları ve üniversitelerle de sürekli iş birliğinde olunacağını bildirdi.“Tarih Yeniden Canlanacak”Başkan Mehmet Sekmen, söz konusu projeyle birlikte tarihin yeniden canlanacağını kaydetti. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Proje kapsamında şehrimizin etkileyici tarihi olaylarına ve milli mücadele konusunda ortaya koyduğu kahramanca mücadeleye konu olmuş ve büyük öneme sahip 6 adet tarih sahnesi belirlendi. Bu sahnelerin panoramik olarak yansıtılacağı yağlıboya panolar ile tarihi konu ve şahıslara ait tabloların sergileneceği birimler oluşturulacak. Böylece panoramik ve dioramik müzelerdeki sanatsal anlatım ile ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk yaptırarak derin etkiler bırakması amaçlanmaktadır. İnşallah bu güzel projemizle birlikte medeniyetler kentine farklı bir cazibe de kazandırmış olacağız.”Projede Neler Var?Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği Taş Ambarlar Kapalı Çarşı ve Tarih Dioramaları Müze Projesi toplam 7 bin metrekare alanı kapsıyor. Kapalı çarşı alanı 2 bin 800 metrekare olan projede iş yeri sayısı 102 olarak belirlendi. 1900 metrekare kültür sanat ve müze alanına sahip olan proje kapsamında mescit, sosyal alanlar, kafe, restoran ve cep sinemalar da inşa edilecek.