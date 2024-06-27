Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen köyünde Munzur Sıra Dağları’nda kanyonların arasında eşsiz bir manzara sunan Irınkara Mağarası, terörden tamamen temizlenen bölgede ilk kez görüntülendi.Tarihin ve doğanın kucağında Irınkara Mağarası, eşsiz bir doğa manzarası ve sessizlik sunuyor. Munzur Sıra Dağları’nda dış dünyadan uzak adeta saklı cenneti andıran Irınkara Mağarası, görüntü yönetmeni Muhammed Kösen ve profesyonel bir ekip tarafından ilk kez görüntülendi. Erzincan’ın Kemah ilçesi Yücebelen köyünün kanyonları arasında yüksek bir konumda yer alan mağaranın içerisinden Yücebelen Çayı’nın huzur veren sesi yankılanıyor. Yaz aylarında serin kalabilen mağara, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için unutulmaz anlar yakalama fırsatı oluşturuyor. Tarihi bir sığınak olarak kullanılmış olan Irınkara Mağarası, ziyaretçilerine dağ keçilerini izleme ve kanyonlar arasında doğa yürüyüşü yapma imkanı da sunuyor. Tırmanış tutkunları için mağaranın bulunduğu kanyon, yüksekliği ve dik yapısıyla mükemmel bir tırmanış rotası oluşturuyor.Erzincan’a 83 kilometre uzaklıkta bulunan Yücebelen köyüne kadar karayoluyla ulaşım sağlanabiliyor. Köye varıldığında ise 18 kilometre yürüyerek ve biraz tırmanarak kanyona ulaşılıyor. Ancak mağarayı bulmak ve güvenli bir şekilde gezinmek için mutlaka bir rehber eşliğinde gidilmesi tavsiye ediliyor.Yücebelen köyü muhtarı Latif Yurt, “Köyümüzde birçok eski yer, kalıntı, mağaralar, kanyonlar, doğa güzelliği bulunmakta. Buralara gezmek isteyen herkesi davet ediyoruz” dedi.