Hakkari Valisi Ali Çelik, şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut içme suyu hattının genişletilmesi ve yeni su kaynaklarının tespiti çalışmaları için karlı dağlarda su kaynağı aradı.Vali Çelik, Hakkari’nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak yeni su kaynaklarını inceledi. Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu ile birlikte Otluca’ya giderek, şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut içme suyu hattının genişletilmesi ve yeni su kaynaklarının tespiti çalışmalarını yerinde inceledi.Otluca köyündeki karlı dağlarda su kaynaklarını yerinde tespit eden Vali Çelik; yeni içme suyu kaynaklarının tespit edilerek en kısa sürede şehir merkezine ulaştırılması ve vatandaşların kullanımına hazır edilmesi için ilgili kurum ve birimlere talimatlarını iletirken, projede görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.