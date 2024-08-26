Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Hüseyin Tanfer, mesajında; "Bugün tarihi ve manevi bir gün olan Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu zafer, milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına zemin hazırlamıştır. Malazgirt Zaferi, Türk milletinin azim, inanç ve kararlılıkla mücadele etme gücünü simgelemektedir. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın önderliğinde gerçekleşen bu zafer, Türklerin Anadolu’da kalıcı bir varlık kurmasının temelini atmıştır. Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık aşkını ve vatan sevgisini en güçlü şekilde ortaya koymuştur. Bu zafer, Türk milletinin büyük bir kahramanlık destanıdır ve milletimizin bağımsızlık aşkını, vatan sevgisini en güçlü şekilde ortaya koymuştur. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferinin 953. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşamaktayız. Malazgirt Zaferi, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına zemin hazırlamıştır. Bu zafer, Türklerin Anadolu’da kalıcı bir varlık kurmasının temelini atmıştır. Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünü kutluyor, bu vatan için mücadele etmiş şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, Erzurumlu hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.