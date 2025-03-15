Malatya’da, okullar arası taekwondo turnuvasında görevlilerle tartışan antrenöre hakem kafa attı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.Malatya’da, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okullar arası taekwondo turnuvasına antrenöre kafa atan hakem damga vurdu. İddiaya göre, okullar arası taekwondo turnuvası kapsamında gerçekleşen bir müsabaka sonrası antrenör Usame Zeyveli, itirazda bulunduğu görevlilerle tartıştığı esnada olaya müdahil olan hakem Murat Sarıkaya’nın kafa darbesine maruz kaldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.Antrenör Usame Zeyveli’nin hakem Murat Sarıkaya hakkında şikayetçi olmadığı ileri sürüldü.