Ardahan’da nesli tükenmekte olan türler arasında tehlikeye yakın kategoride yer alan su samuru görüntülendi.Ardahan Şehir merkezinden geçen Kura nehrinde, 3 su samuru bir arada görüntülendi. Anne ve iki yavrudan oluşan su samuru ailesi buzla kaplı Kura nehrinden çıkarak buz üstünde oynarken görüntülendi.Görüntüleri cep telefonu kamerasına çeken Serkan Hanoğlu, ’’Nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan su samurlarının birinin bile görülmesi bir hayli güçken Kura nehrinde 3 su samurunu bir arada görüntülemeyi başardık. Su samurları nesli tükenmekte olan türler arasında tehlikeye yakın türler kategorisinde bulunuyor. Çoğunlukla gece hareket eden bir canlıdır. Hayatının çoğunu su ve suya yakın bölgelerde geçirir. Bu nedenle insanlara pek fazla gözükmezler. Genellikle balıkçılar görürler. Bu nedenle görüntülenmeleri ilgi çekiyor. Zararsız kendi halinde canlılardır. Bunları görmeyi başaranlar kendilerini oldukça şanslı olarak görebilir" dedi.