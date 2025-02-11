6 Şubat 2023’te yaşanan büyük depremin ardından ağır hasar alan Malatya’da, rezerv alanlar ve TOKİ deprem konutlarına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde toplam 68 etaptan oluşan rezerv alan ve tüm ilçelerdeki TOKİ konutları için ihale süreçleri büyük ölçüde tamamlandı.Asrın felaketinin yıktığı illerin başında yer alan Malatya’da inşa çalışmaları devam ederken, rezerv alanı ilan edilen birçok bölgede de konutlar hızla yükseliyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesinde yer alan Ferhadiye, İzzetiye, Hamidiye ve Merkez Beydağı rezerv alanlarında proje çalışmalarının sona yaklaştığı öğrenildi.Yeşilyurt’ta 2 bin hak sahibi için çalışmalar sürüyorYeşilyurt ilçesinde ise Çırmıktı, Hamidiye, Mollakasım, Hıroğlu, Barguzu ve Yakınca gibi bölgelerde arsa payları uygun olanların konutları, Bakanlık tarafından yerinde inşa edilecek. Bu bölgelerde toplam 2 bin hak sahibi bulunuyor. Bakanlık ile Yeşilyurt Belediyesi’nin bu alanlarda koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürdüğü ve proje sürecini devam ettirdiği belirtildi.Ardıçtepe’de bin konutluk alan planlanıyorArsa payı nedeniyle yerinde yapılamayan hak sahipleri için ise Adıyaman yolu üzerindeki Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi arkasında bulunan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Ardıçtepe bölgesi, Bakanlık tarafından alındı. Burada en az bin konutluk bir alan planlanıyor. Proje çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak ihale sürecinin başlatılması hedefleniyor.Malatya’da yürütülen çalışmalar, depremin ardından konut ihtiyacının karşılanması ve şehrin yeniden yapılandırılması açısından büyük önem taşıyor. Yetkililer, sürecin hızla ilerlediğini ve vatandaşların en kısa sürede yeni konutlarına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.