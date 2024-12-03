Malatya’da soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte sokak ve yaban hayatındaki hayvanlar da yiyecek bulmakta zorlanıyor. Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, bu süreçte vatandaşların hayvanlar için neler yapması gerektiğini açıkladı.Dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Malatya’da doğada bulunan hayvanlar da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, hayvanların ulaşabilecekleri bir noktaya bırakılacak bir kap su ve mamanın sokak hayvanlarının kışı geçirebilmesi için faydalı olabileceğini ifade etti.Doğan, “Nasıl ki hayvanlar aşırı sıcak havalardan etkileniyorsa, soğuk havalar da bir o kadar etkiliyor. Soğuk kış günlerinde sokak ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanabilirler. Kedi, köpek, doğada yaşayan kuşların günlük yaşamlarını sürdürmesi ve üremeleri için besine ihtiyaç vardır. Bu nedenle bir kap su ve mama ile onlara destek olabiliriz. Bina altı, merdiven kenarlarına, ulaşabilecekleri alanlara yiyecek bırakabiliriz. Kuşlar için pencere önlerine yem bırakabiliriz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, kaplar metal olmamalı, çünkü kış aylarında metal daha çabuk donar. Plastik olmasında fayda var” şeklinde konuştu."Hayvan yetiştiricileri de hayvanları soğuktan korunmalı"Kış aylarında hayvan yetiştiricilerinin de büyükbaş ve küçükbaş hayvanları hastalıklardan korumak için birtakım önlemler alması gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Erkan Doğan, hayvan barınaklarının temiz ve altlıklarının kuru olması gerektiğini vurguladı. Yetiştiricilerin bir takım önlemler alabileceğini belirten Doğan, “Hayvanların altı temiz ve kuru olmalı, hayvanların su içtiği sulukların donmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle hayvanları cereyandan korumak gerekir. Soğuk olumsuz şartlar, pnömoni dediğimiz zatürre oluşumuna neden olabilir. Tabii havalandırmayı da ihmal etmemeliyiz. Vitamin, mineral takviyeleri de faydalı olabilir. Hayvanları hastalıklardan korumak, tedavi etmekten daha ucuz maliyetlidir” diye konuştu.