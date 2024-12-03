3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Aşkale Koçak İlköğretim okulunda hayır çarşısı etkinliği düzenlendi.Etkinlikten elde edilen gelirin özel eğitim sınıfı öğrencilerin eğitiminde kullanılacağı belirtildi.Programa İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmen ve vatandaşlar katılım sağladı.Hayır çarşısında özel eğitim sınıfı öğrencilerinin velileri ve okul öğretmenleri tarafından hazırlanan bir birinden lezzetli yiyecekler misafirlere ikram edildi.