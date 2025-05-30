Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri ve öğretim üyeleri, İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında öğrenciler, mesleki bilgilerini sahada gözlemleme fırsatı buldu.Ziyaret sırasında öğrencilere Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binası tanıtılarak, garaj bölgesinde yer alan araçlar ve kullanılan ekipmanlar hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca itfaiye teşkilatının yürüttüğü genel faaliyetlerde öğrencilere aktarıldı.Gezi kapsamında yapımı devam eden itfaiye eğitim alanı da ziyaret edildi. Eğitim sahasında yer alan tek katlı yangın evi, yangın gözlem ve atak konteynerı, endüstriyel yangın, mutfak yangını, elektrik yangını, tanker yangını ile gaz ve sıvı yangınlarına yönelik istasyonlar öğrencilere tanıtıldı.Ziyaret, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle pekiştirmelerine katkı sağlarken, itfaiye mesleğinin sahadaki önemini daha yakından görmelerine olanak sundu.