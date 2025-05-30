Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde, boğazına yiyecek kaçan minik çocuğu, okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrası kurtardı.Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta İlkokulunda, İŞKUR kapsamında çalışan kadın temizlik görevlisi, bir çocuğun nefessiz kaldığını fark etti. Çocuğa okulun müdürü Oğuzhan Celayir müdahale etti. Okul Müdürü Oğuzhan Celayir, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazındaki yiyeceğin çıkmasını sağladı.Panik anları güvenlik kamerasındaYaşanan panik anları okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, boğazına cisim kaçan çocuğu kucaklayan temizlik görevlisinin hızlı adımlarla okul müdürünün yanına gittiği, müdür Celayir’in da çocuğa Heimlich müdahalesi uygulayarak boğazındaki cismi çıkardığı görülüyor.Çocuğa Heimlich manevrası uygulayan Okul Müdürü Oğuzhan Celayir, "Okulumuzda İŞKUR personelimizin fark edip, panik halinde yanımıza getirdiği küçük kızımızı aldığımız eğitimler sonucunda, Heimlich manevrası yaparak normale döndürdük. Daha sonrasında minik çocuğumuzu sakinleştirdik" dedi.