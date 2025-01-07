Anadolu’da asırladır süre gelen aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden birisi olan ve "Erzurumlu Aşık Ruhani" mahlaslı Mustafa Temel, memleketi olan Erzurum’un Tortum’un ilçesinde anıldı.Mustafa Temel (Âşık Rûhânî) vefatının birinci yıldönümünde düzenlenen programda saygıyla anıldı. Tortum ilçesi Esmek Konferans Salonunda düzenlenen programa Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye başkan Yardımcısı Muharrem Akar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Yağız, kurum amirleri, âşıklar, misafirler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti icra edildi. Sonrasında Şehit Hasan Karşı Ortaokulu tarafından hazırlanan içerikler sunuldu. Âşık gösterilerinin ardından programın sonunda, katkı sağlayan aşıklar Eyüp Demirer, Zakir Tekgül, İsrafil Daştan ve Âşık Rûhâni’nin oğlu Haluk Yaşar Temel’e plaket takdimi yapıldı.