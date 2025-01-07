Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Yeni Köprü bölgesinde dağdan düşen kaya parçaları temizlendi.2 senedir Yüksekova-Hakkari ve Van ilini birbirine bağlayan kara yolu, özellikle Yeni Köprü bölgesinde sık sık kaya parçalarının düşmesiyle gündemdeki yerini koruyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Van’dan Yüksekova istikametine giden bir minibüse dağdan kopan taşın isabet etmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Bugün öğle saatlerinde düşen taşlar da Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri tarafından temizlendi.