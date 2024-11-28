Elazığ Keban Barajı gölünde balıkçıların oltasına sezonun ilk dev turna balığı takıldı. 63 kilogram ağırlığında yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki turna balığının kilosu 350 liradan satışa çıkarıldı.Elazığ Keban Barajı gölünde avlanan balıkçıların oltasına sezonun ilk dev turnası takıldı. 63 kilogram ağırlığında 1 buçuk metre uzunluğundaki turna Kapalıçarşı’daki tezgahta görücüye çıktı. Balıkçı Ramazan Erdoğan, yakaladığı dev turna balığının kilosunu 300 ile 350 lira arasında bir fiyatla satışa sunduklarını, tezgaha iner inmez satıldığını ifade etti.’’Siparişleri doldurduk’’Bu senenin çıkan en büyük balığını getirdiklerini aktaran Erdoğan, ’’Sezonun ilk büyük turnası tezgahımıza geldi, biz şenlendirdi. 63 kilogram ağırlığında, 1 metre 24 santim uzunluğunda. Keban Baraj sularında çıktı. Şu anda sezonun ilk en büyük balığı ve inşallah daha büyükleri de gelecek. Müşterilerin yoğun bir ilgisi var. Böyle büyük bir balığın Elazığ’da çıktığına pek inanmıyorlar. Deniz balığı mı diye soranlar oluyor. Elazığ’ımızda daha büyük balıklarımız da geliyor. Kar biraz daha devam ederse ilerleyen dönemlerde daha büyük balıklar gelecek. Turna balığımızı et halinde satışa sunacağız. Kilosu 300 ile 350 lira civarında satılacak. Şu anda siparişleri doldurduk. Müşterilerimize yetiştirmeye çalışacağız. Çünkü yoğun bir talep var. Balığı veremediğimiz müşterilere de telafi edeceğiz” dedi.