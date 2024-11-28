Erzurum’da çocukluğunun özlemi ile 20 yıldır ahşap oyma ustalığı yaparak sanatını atölyesinde sürdüren Erzurumlu Erhan Murat Şener, bir birinden güzel ahşap eserlere imza atıyor.Erzurum’da özel bir kurumdan emekli olduktan sonra, çok sevdiği mesleğini yaşatarak ’ahşap oymacılık’ sanatını sürdüren Erhan Murat Şener, çocukluğundan beri sevdiği ahşap el sanatlarına yöneldi. İşinde ustalaşan Şener, birbirinden güzel ahşap eserlere imza atıyor.Ahşap Ustası Şener, atölyesinde çalışırken sohbet etmeyi, sanatını başkalarına öğretmeyi ve bu işe meraklı olanları ağırlamaktan mutlu olacağını ifade ederek, şunları söyledi; “Benim bu tarihi sanata başlangıç motivasyonum; çocukluktan başladı. Bu ilgim çocuklar ve çocukların mutluluğuydu. Mesleğin bana en çok kattığı durum bu oldu. Alın teri dökerek işimi yaparken onların yaşına iniyorum, o an dünyayı unutuyor ve onların fikirleri ile aynı fikirde oluyorsunuz. Bizim yaşlarımızda olan bir insan için bundan daha güzel bir şey yok. Ekonomik gider fiyatı yüksek olmasına rağmen ahşap sanatına olan sevgim, motivasyonum ile devam ettiriyorum. Ağaç yontma, oyma, işleme yapılarak bezeme ve kullanım eşyası haline dönüştürülmüştür ve bu ahşap sanatına ’Ahşap İşçiliği’, ’Ahşap Oymacılığı’ veya ’Ağaç Oymacılığı’ diyoruz. Ahşap oymacılığı mimari alanında da kullanılmıştır ve hala günümüzde kullanılmaktadır. Kerestecilerin elde ettiği ürünlerden faydalanarak yapıyorum. Zevk alarak, hoşlanarak yapıyorum, stres atıyorum. Bu beni rahatlatıyor. Bir yerde terapi olarak görüyorum. Ustalığımla birlikte bu onurlu meslek beni bugünlere kadar getirdi, bundan dolayı işimi severek yapıyorum. Sanatı severleri, gelecek nesillerimize kurs vermeyi arzu ediyorum.”