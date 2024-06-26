Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi tarafından yıllardır Derecik yolunun Pesan Çayı kıyısına dökülen çöpler Şemdinli Belediyesi’nin kurumlarla ve gönüllülerle yürüttüğü ortaklaşa çalışmaya polis ekipleri destek verdi. Şemdinli Belediyesi Başkanı Fahri Şakar, bölgenin 40 yıl aradan sonra temizletildiğini belirtti.Geçtiğimiz günlerde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde belediyenin topladığı çöplerin Derecik tarafına akan Pesan Çayı kıyısı ile Şemdinli-Derecik yoluna dökülmesi gündeme gelmişti. Sivil toplum kuruluşları ve iş insanı Sabir Özel Hakkari’deki çevre kirliliğine dikkat çekmek için kapsamlı bir rapor hazırlayarak ilgili bakanlıklara gönderdi. Raporda, bölgede yıllardır çöp alanı olarak kullanıldığını ve bu vahim tablo fotoğraf ve videolarla belgelenerek, Şemdinli-Derecik yolu kenarında oluşan çöp yığınının kaldırılması talep edildi. Rapor sonrası Şemdinli Belediyesi diğer kurumlar ve gönüllülerle ortak çalışma yürüterek bölgeyi çöplerden arındırma çalışması başlattı.Sabah saatlerinde başlatılan çalışmalarda bin personel görev alırken çöpler araçlarla çöp toplama alanına taşındı. Çalışmaları yerinde inceleyen Şemdinli Belediyesi Başkanı Fahri Şakar, bölgenin 40 yıl aradan sonra temizletildiğini aktardı."Biz halkımızdan rica ediyoruz, çöplerinizi buraya bırakmayın"Şakar çalışmaların çöpler arındırana kadar devam edeceğini vurgulayarak, “5 kilometre uzaklıktaki alana tıbbı ve evsel atıklar atılıyordu. Biz iki ay önce bir kampanya başlattık. Oraya dökülen çöpleri topladık ve katık atık tesisine taşıdık. Bulunduğumuz alanda vatandaşlar gelişi güzel kül yığınlarını bırakıyor. Tabii ki bu durum bizi de üzüyor. Gerekli yerlerle görüştük, çöplerin doğaya, dereye insana zarar verdiğini aktardık. Biz ilçemizi seviyoruz, biz temizliği seviyoruz. Dinimizin buyurduğu gibi temizlik imanın yarısıdır. Diğer kurumlarımızla temizlik çalışması yürüteceğimizi belirttik. Sağ olsun onlarda destek verdi. Şu an 600 kişilik bir ekiple çalışma yürütüyoruz. Fakat destek için ekipler gelmeye devam edecek. İleriki saatlerde sayımız bin ile bin 200 olacağını tahmin ediyoruz. Biz halkımızdan rica ediyoruz, çöplerinizi buraya bırakmayın. Belediye olarak bizler evlerimizin önündeki külleri alıp belirlenen alana taşıyacağız. Çalışmamıza katılım gösteren Kaymakamımız Ali Ekber Ateş’e başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi