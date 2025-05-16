Battalgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi’ne kazandırılacak taziye evi için hayırsever Mustafa Özbey ile protokol imzaladı. Başkan Bayram Taşkın’ın seçim vaatleri arasında yer alan proje, mahalle halkına ücretsiz ve konforlu bir buluşma alanı sunacak.Battalgazi Belediyesi, mahalle kültürünün önemli bir parçası olan taziye evlerini ilçeye kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Mahallesi’nde yapımına başlanacak yeni taziye evi, sosyal dayanışma, birliktelik ve paylaşım duygularını pekiştirecek kalıcı bir yapı olarak inşa ediliyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın seçim döneminde söz verdiği projeler arasında yer alan modern taziye evleri, geleneksel çadır sisteminin yerine daha konforlu ve düzenli mekânları hedefliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Selçuklu Mahallesi Taziye Evi, vatandaşların zor zamanlarında bir araya gelebildiği, mahremiyetin ve nezaketin korunabildiği bir ortam sunacak.Hayırsever katkısıyla yükseliyorProje, Battalgazi Belediyesi ile hayırsever iş insanı Mustafa Özbey’in (GÜÇAR İnşaat) katkılarıyla yürütülüyor. Yer tahsisi, ruhsatlandırma, teknik denetim ve işletme süreçleri belediye tarafından üstlenilirken, inşaat süreci ve finansmanı hayırsever Mustafa Özbey tarafından karşılanıyor.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Selçuklu Mahallemize kazandıracağımız bu taziye evi, sadece bir binadan ibaret değil. Burası; acının paylaşıldığı, dostluğun pekiştiği ve mahalle kültürünün yaşatıldığı bir merkez olacak. Modern taziye evleri, hemşehrilerimizin daha sağlıklı, konforlu ve saygılı ortamlarda bir araya gelmesini sağlayacak. Bu anlamlı katkısı için Mustafa Özbey Bey’e teşekkür ediyorum."Ücretsiz ve toplumun her kesimine açıkTaziye evi, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların kullanımına açık olacak şekilde planlandı. Ücretsiz olarak hizmet verecek yapı, herkesin erişimine uygun şekilde tasarlandı. Mimarisi ve iç düzenlemeleriyle, insanların zor zamanlarında birbirine destek olabileceği huzurlu bir ortam sunmayı amaçlıyor.En fazla 12 ayda tamamlanması planlanan projenin ardından yapı Battalgazi Belediyesi’ne devredilecek. Böylece uzun vadede kamuya hizmet sunan kalıcı bir sosyal mekân ilçeye kazandırılmış olacak. Battalgazi Belediyesi, bu ve benzeri projelerle yalnızca yeni yapılar değil, aynı zamanda güçlü toplumsal bağlar ve daha dayanışmacı bir şehir kültürü inşa etmeye devam ediyor.