Malatya’da düzenlenen üniversiteler arası gastronomi yarışmasında genç şef adayları, özgün tarifleriyle jüriyi etkilemek için ter döktü. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve özel ödüller verildi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü, ÜNİDES programı kapsamında Gastronomi Topluluğu iş birliğiyle üniversiteler arası bir yemek yarışmasına ev sahipliği yaptı. Farklı illerden gelen öğrencilerin katılım gösterdiği organizasyonda genç şef adayları, özgün tarifleriyle mutfakta kıyasıya mücadele etti.Etkinlikte Bitlis Eren, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Fırat, İnönü ve Sivas Cumhuriyet üniversitelerinden öğrenciler yer aldı. Yarışmacılar, hazırladıkları menülerle zamana karşı yarışarak hem sunumda hem de lezzette jüri üyelerinden tam not almaya çalıştı.Yarışmanın jüri koltuğunda sektörün deneyimli isimleri yer aldı. Ayvaz Akbacak, Mehmet Fatih Kalaycıoğlu, Mehmet Kudat, Yasemin Güzel ve Malatya Mövenpick Otel Aşçıbaşı Halil Sarıal, her tabağı özenle değerlendirdi.Yarışmaya Elazığ Fırat Üniversitesi’nden katılan bir öğrenci ise Elazığ mutfağına özgü tatları modern bir anlayışla pizzaya uyarladı. Yarışmacı, pizzanın kenar dolgusunda peynirli ekmek harcını Antep fıstığıyla harmanladığını, tabanında ise küncü ezmesi ve pekmez kullandığını ifade etti. Üzerine dut ve cevizle hazırlanan soteyi eklediğini belirten öğrenci, son dokunuş olarak yerli vişneden elde edilen özel bir sos kullandığını söyledi.Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere bronz, gümüş ve altın madalyalar verildi. Kategorilerinde ilk üçe giren yarışmacılar ise sponsor firmalar tarafından hazırlanan özel tasarım mutfak bıçakları ve kupa ödülleriyle onurlandırıldı.