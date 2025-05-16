Van Büyükşehir Belediyesi, inci kefalinin göç yolu üzerindeki dereler ve sahil bandında temizlik çalışması yürütüyor.Van Gölü’nün endemik türü olan ve her yıl üreme döneminde göl sularından tatlı sulara göç eden inci kefali balıklarının yaşam alanlarını korumak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan çalışmalarda inci kefalinin üreme öncesi çıktığı yolculuktaki güzergahta geniş kapsamlı temizlik çalışması yürütülüyor.Van Gölü ekosistemini korumak, balık göçünü kolaylaştırmak ve derelerde meydana gelen kirlenmenin önüne geçmek için çalışmaları titizlikle yürüten ekipler, dere yataklarında bulunan mazgalları çöplerden arındırırken, suyun akışını rahatlatıp İnci Kefali göçünü de kolaylaştırıyor.Temizlik çalışmalarının inci kefalinin göç sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceğini belirten ekipler, vatandaşları derelere çöp atmamaları noktasında daha duyarlı olmaya davet etti.