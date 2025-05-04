Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale ilçesinde planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı, muhtarla bir araya geldi.Başkan Sekmen, Aşkale ilçesi merkezinde planladıkları kentsel dönüşüm alanını yerinde inceleyerek, yapılacak çalışmalar hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, "Amacımız; depreme dayanıklı, modern, estetik ve sosyal yaşam alanlarıyla donatılmış bir şehir yapısını Aşkale’mize kazandırmak. Kentsel dönüşüm, sadece binaların yenilenmesi değil; yaşamın, çevrenin ve sosyal dokunun da güçlendirilmesidir. Bu kapsamda hemşerilerimizin beklentilerine cevap verecek, bölgenin kimliğine uygun, yatay mimari anlayışıyla şekillenecek bir projeyi hayata geçireceğiz. İlçemizin tarihi dokusunu koruyarak, çağdaş şehircilik anlayışıyla yeni bir çehre kazandıracağımız bu dönüşüm, Aşkale’mizin geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır" diye konuştu.Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projenin, sosyal donatılarıyla, güvenli ve estetik yapısıyla Aşkale ilçesine değer katacağını vurgulayan Başkan Sekmen, " Aşkale ilçemizin kıymetli mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Halkımızın temsilcileri olan muhtarlarımızın görüş ve taleplerini dinledik, birlikte yapılacak hizmetleri değerlendirdik. Birlik ve beraberlik içinde, hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için azimle çalışmaya devam edeceği" dedi.