Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyasını takdim etti.Şehidin oğlu Muhammed Ensar Öztürk ve şehidin eşi Sevda Öztürk’e Devlet Övünç Madalyasını ve şanlı bayrağı takdim eden Vali Aydoğdu, ’’Şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz başımızın tacı. Cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih ettiğimiz bu madalya devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişanesidir. Sizler, aziz şehitlerimizin bizlere birer emanetisiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem devlet olarak hem de millet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz.’’ dedi.