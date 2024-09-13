Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç’ın yeni dönem projelerinden olan Gasilhane’nin temel atma töreni gerçekleştirildiSarıkamış Belediyesi Gasilhanesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Sarıkamış Kayamkamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Gözeger, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, Milliyetçi Hareket Partiasi(MHP) İlçe Başkanı Tarık Bilgin İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye personeli katıldı.Kaymakam Aslantatar ve Başkan Kılıç’ın konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurban kesildi.